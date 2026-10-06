В Баку сгорел ресторан украинской кухни «Солоха» - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в ресторане "Солоха", расположенном по улице Мирали Гашгая в Насиминском районе города Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с информацией незамедлительно на территорию были привлечены силы Государственной противопожарной службы ведомства, передает 1news.az.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, возгорание, возникшее в ресторане общей площадью 140 кв.м., функционирующем на 1-м этаже девятиэтажного жилого дома, было устранено в кратчайшие сроки без допущения его распространения на здание.

В результате пожара на объекте сгорела салонная часть на площади 60 кв.м. Пострадавших нет.

Остальная часть объекта и жилое здание были защищены от огня.