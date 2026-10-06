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Масштабная атака БПЛА на Москву: есть погибший и пострадавшие

Редакция 1news10:40 - Сегодня
Масштабная атака БПЛА на Москву: есть погибший и пострадавшие

Атака беспилотников на Москву и Московскую область в ночь на 6 октября стала одной из крупнейших за последние два года.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, в направлении Московского региона за несколько часов летели 650 БПЛА.

«Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — сообщил Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его данным, беспилотники направлялись в сторону региона с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября.

В результате атаки на Московскую область погиб один человек, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Нынешняя атака стала одной из самых масштабных за последнее время. Согласно подсчетам ТАСС на основе сообщений Собянина, более крупную попытку атаки зафиксировали с вечера 19 сентября до утра 20 сентября. Тогда силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тыс. беспилотников, в том числе 450 на подлете к Москве.

Еще одна крупная атака произошла в ночь на 16 августа — тогда в направлении Москвы летели около 600 дронов, 201 из которых был уничтожен в Московском регионе.

С утра 2 сентября до полудня 3 сентября в сторону Московского региона направлялись 548 БПЛА. По данным Собянина, 143 из них были сбиты на подлете к столице, остальные — на дальних рубежах.

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