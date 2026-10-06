Трамп допустил уничтожение Лос-Анджелеса и Сан-Диего в войне с Ираном

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности уничтожения Лос-Анджелеса и Сан-Диего в связи с войной США с Ираном.

"Я хочу увидеть грандиозную победу [над Ираном] <...>, потому что она подтвердит правильность всего, что мы сделали. Помните, что в условиях войны это всего лишь искусственное явление: [цены на товары] немного завышены. Это небольшая цена за обеспечение безопасности мира и нашей страны, - сказал американский лидер, выступая перед сторонниками в штате Небраска. - Они могут уничтожить город, пусть уничтожат Лос-Анджелес, пусть уничтожат Сан-Диего. Это очень небольшая цена, которую приходится платить, и все это очень скоро закончится. По сути, все уже почти закончилось, хотя они, возможно, еще немного затянут ситуацию. <...> Но это скоро закончится так или иначе". Он не пояснил своих слов.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом. Затем американская администрация фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.

Источник: ТАСС