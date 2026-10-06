Дорожная полиция призвала водителей быть осторожнее из-за дождя

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к участникам дорожного движения в связи с погодными условиями.

Во время дождя и мороси скользкое дорожное покрытие и ограниченная видимость требуют от водителей повышенного внимания и ответственности.

«Просим водителей правильно оценивать погодные условия, выбирать скорость в соответствии с метеорологической обстановкой, проверять работу омывателей и стеклоочистителей транспортных средств в установленном режиме, а также без необходимости не совершать резких маневров и не прибегать к резкому торможению на дорогах» - отмечается в обращении.

Пешеходам, в свою очередь, следует более строго соблюдать правила безопасности и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих.