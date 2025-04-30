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Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

First News Media13:25 - Сегодня
Пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку начнет работу в конце мая? Реакция АЖД

Ранее сайт Minval.az, ссылаясь на собственные источники, распространил информацию о том, что пассажирский поезд Баку-Тбилиси-Баку будет запущен в конце мая.

Отмечается, что Азербайджан и Грузия согласовали запустить первый железнодорожный состав ко Дню независимости Грузии - 26 мая и Дню Республики Азербайджана - 28 мая.

Подчеркивается, что стороны продолжают обговаривать ряд нюансов, включая тарифы за проезд - АО «Грузинская железная дорога» со своей стороны установила стоимость билета в одном направлении, направив тарифную сетку азербайджанским партнерам. На данном этапе Грузия предлагает реализовывать билеты в купе по 50 лари (30,97 маната) и спальный вагон по 70 лари (43,35 маната), а о том, какие цены предлагает ввести азербайджанская сторона, пока не известно.

На запрос 1news.az по данной теме в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сообщили, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны и минимизации возможных последствий, согласно решению Кабинета министров АР №336 от 12 сентября 2020 года, в стране был введён особый карантинный режим, который продолжается и по сей день, а сухопутные границы остаются закрытыми.

Гафар Агаев

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