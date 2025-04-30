В Барде продавали просроченное мясо и сладости - ФОТО

В ходе проверки магазина Qədiroğlu ООО Qədiroğlu в селе Ляк Бардинского района, проведенной Агентством продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА), были выявлены многочисленные нарушения.

Об этом информирует 1news.az со ссылкой на АПБА.

Инспекторы обнаружили в продаже просроченное куриное мясо и сладости, курагу без надлежащих этикеток, а также мясные изделия без необходимых документов.

В отношении владельца магазина составлен административный протокол, вся непригодная к употреблению продукция конфискована, выданы обязательные для исполнения указания по устранению нарушений.