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Китай ведет переговоры с Ираном и Саудовской Аравией по Ормузскому проливу

Редакция 1news13:55 - Сегодня
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Китай ведет переговоры с Ираном и Саудовской Аравией по Ормузскому проливу

Китай ведет переговоры с Ираном, Саудовской Аравией и другими странами региона для выработки комплексного решения по открытию судоходства через Ормузский пролив.

Как передает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«В условиях нынешней эскалации на Ближнем Востоке Китай готов укреплять коммуникации и диалог с Саудовской Аравией, Ираном и другими странами региона», — сообщила она на брифинге, комментируя недавние визиты в Пекин официальных лиц, курирующих вопросы национальной безопасности, из Эр-Рияда и Тегерана.

По словам Мао Нин, в ходе встреч министр иностранных дел КНР Ван И обменялся с представителями двух стран мнениями о ситуации в Персидском заливе и на Ближнем Востоке. Стороны подчеркнули, что региональная стабильность имеет важное значение не только для благополучия местных государств и народов, но и для международных поставок энергоресурсов, а также поддержания мира и безопасности во всем мире.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметила, что Пекин намерен продолжать продвигать инициативы председателя КНР Си Цзиньпина, направленные на обеспечение мира и безопасности на Ближнем Востоке.

«Китай будет и впредь руководствоваться серией инициатив и предложений, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях содействия миру и безопасности на Ближнем Востоке, придерживаться объективной и справедливой позиции, поддерживать Иран и США в урегулировании споров путем переговоров, содействовать поиску политического решения йеменской проблемы, способствовать выработке надежного и всеобъемлющего решения по вопросу открытия Ормузского пролива», — заявила Мао Нин.

Она подчеркнула, что главной задачей на данном этапе является недопущение возобновления военных действий на Ближнем Востоке. По ее словам, Пекин рассчитывает, что страны региона будут придерживаться принципов взаимного уважения и добрососедства, совместно формируя новую систему региональной безопасности, основанную на всестороннем и устойчивом сотрудничестве.

Мао Нин также сообщила, что Саудовская Аравия и Иран высоко оценили инициативы Си Цзиньпина и выразили поддержку дальнейшей конструктивной роли Китая в обеспечении региональной стабильности. Эр-Рияд и Тегеран готовы вести диалог со всеми заинтересованными сторонами на основе принципов Пекинского соглашения 2023 года о возобновлении дипломатических отношений между двумя странами, заключенного при посредничестве КНР.

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