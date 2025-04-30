В Лачине пройдет офтальмологическая акция

По совместной инициативе Министерства здравоохранения и Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой Автомобильная мобильная клиника центра 1-2 мая проведет медицинскую акцию в Лачинском районе.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в научно-информационным, образовательным и организационно-методическим отделе Национального центра офтальмологии, целью акции является содействие своевременному выявлению, диагностике и устранению проблем со зрением у жителей Лачинского района путем первичного лечения. В рамках акции квалифицированные врачи-офтальмологи проведут бесплатную диагностику зрения в мобильной клинике, оснащенной современным медицинским оборудованием.

На основе проведенных среди местного населения обследований будут проанализированы общие результаты, обсуждены выявленные заболевания, а пациенты, нуждающиеся в хирургическом вмешательстве, будут направлены в Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

Начало акции в 09:00.

Действующая с 2005 года Автомобильная мобильная клиника Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой предоставила возможность тысячам граждан в различных регионах Азербайджана воспользоваться бесплатными офтальмологическими и хирургическими услугами. Целью клиники является обеспечение населения качественными медицинскими услугами по месту жительства без потери времени.

Расширению этой миссии также способствует действующая с 2018 года Железнодорожная мобильная клиника.