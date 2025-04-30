Очередной успех азербайджанских школьников на международной олимпиаде

Так, ученик 9 класса лицея №287 «Zəkalar» города Баку Фархад Искендер завоевал серебряную медаль, ученик 10 класса гимназии с естественным уклоном города Сумгайыт Давуд Тарвердили и ученик 11 класса лицея с физико-математическим уклоном города Баку Юнис Исаев завоевали бронзовые медали.

Следует отметить, что с 2007 года наши школьники, участвующие в Балканской математической олимпиаде, завоевали в общей сложности 1 золотую, 19 серебряных и 40 бронзовых медалей.