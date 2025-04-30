Азербайджан и Кувейт укрепляют диалог в политике, энергетике и гуманитарной сфере - ФОТО

Азербайджан и Кувейт укрепляют диалог в политике, энергетике и гуманитарной сфере

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со своим кувейтским коллегой Абдуллой Али аль-Яхьей.

Как передает 1news.az, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети «Х».

Стороны обсудили политические, торгово-экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные, гуманитарные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества, затронули вопросы безопасности на Ближнем Востоке, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Была подчеркнута важность проведения 3-го заседания Совместной комиссии по сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Кувейт.