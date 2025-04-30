Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

В связи с характерной для летнего периода жаркой погодой, экзамены на бумажных носителях, которые будут проводиться 4 мая и в последующие даты, а также в июне, июле, августе и сентябре, будут начинаться в 10:00.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

Режим допуска в экзаменационные здания завершается за 15 минут до начала экзаменов - в 9:45. Опоздавшие абитуриенты не будут допущены к сдаче.

Кроме того, в целях предотвращения массового скопления людей для участников экзаменов устанавливается индивидуальное время прибытия в экзаменационные здания, которое указывается в пропуске. Поэтому крайне важно приходить в указанное в пропуске время.

Пропуск на любой экзамен размещается на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до его проведения.