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Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

First News Media15:59 - Сегодня
Начало некоторых экзаменов в Азербайджане перенесено

В связи с характерной для летнего периода жаркой погодой, экзамены на бумажных носителях, которые будут проводиться 4 мая и в последующие даты, а также в июне, июле, августе и сентябре, будут начинаться в 10:00.

Как сообщает 1news.az, об этом сообщил Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана.

Режим допуска в экзаменационные здания завершается за 15 минут до начала экзаменов - в 9:45. Опоздавшие абитуриенты не будут допущены к сдаче.

Кроме того, в целях предотвращения массового скопления людей для участников экзаменов устанавливается индивидуальное время прибытия в экзаменационные здания, которое указывается в пропуске. Поэтому крайне важно приходить в указанное в пропуске время.

Пропуск на любой экзамен размещается на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до его проведения.

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