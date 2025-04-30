Дубай стал первым в Восточном полушарии сертифицированным направлением для людей с аутизмом

Дубай официально получил статус Certified Autism Destination™ и стал первым сертифицированным направлением для людей с аутизмом в Восточном полушарии.

Это достижение подчёркивает масштабные усилия города по созданию доступной и инклюзивной туристической среды для всех его жителей и гостей. Оно отражает приверженность ключевым целям Экономической повестки Дубая D33: развитию талантов, укреплению социальной инклюзии и повышению качества жизни, а также поддерживает задачи Года сообщества в ОАЭ, направленные на создание инклюзивных пространств, развитие взаимодействия, укрепление единства и формирование совместных впечатлений.

Статус Certified Autism Destination™, присвоенный Международным советом по аттестации и повышению квалификации в области образования (IBCCES), авторитетной организацией в области аутизма и сенсорного обучения, был достигнут по инициативе Департамента экономики и туризма Дубая (DET). Этот значимый результат стал возможен благодаря скоординированным усилиям ключевых участников и партнёров, направленным на повышение доступности всех элементов туристического опыта — от авиационной отрасли до отелей, достопримечательностей и транспортной инфраструктуры.

Среди реализованных инициатив — комплексные программы обучения персонала, расширение системы поддержки гостей на объектах, внедрение сенсорных гидов и специальных шнурков для людей с незаметными нарушениями, призванных обеспечить комфортный и инклюзивный опыт для всех. Кроме того, каждый сертифицированный объект прошёл выездную проверку и получил индивидуальные сенсорные гиды, разработанные IBCCES.

В рамках программы сертификации Департамент экономики и туризма Дубая (DET) в сотрудничестве с IBCCES организовал комплексное обучение сотрудников туристической отрасли, направленное на повышение осведомлённости об аутизме и сенсорных особенностях.

Всего за чуть более чем два года Дубай достиг впечатляющих результатов:

● Более 70 000 человек прошли обучение по вопросам аутизма и сенсорной осведомлённости.

● Более 300 отелей включены в процесс обучения и сертификации, обеспечивая комфортное и инклюзивное пребывание для гостей с аутизмом и сенсорными особенностями.

● Сертификацию IBCCES получили более 15 туристических объектов, а также пляжи и парки.

Фотографии можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/drive/folders/1hKnU9cJTla_ary_-MGpygB3H8HC7JwFn