Перспективы почасовой оплаты труда в Азербайджане для работников и работодателей

В Азербайджане в обозримом будущем планируется внедрение почасовой системы оплаты труда, в связи с чем разработаны предложения по внесению изменений в действующий Трудовой кодекс (ТК).

Председатель Исполнительного комитета «Лиги защиты трудовых прав граждан» Сахиб Мамедов подчеркнул, что до настоящего времени в Азербайджане не существовало практики установления минимальной почасовой оплаты труда. Действующий ТК регламентирует лишь минимальный месячный заработок, который с текущего года установлен в размере 400 манатов.

Вместе с тем, введение почасовой системы оплаты труда открывает новые перспективы как для работников, так и для работодателей. Работники получат возможность получать оплату за каждый фактически отработанный час, даже при условии кратковременной занятости, а работодатели смогут проявлять большую гибкость при заключении трудовых соглашений.

Следует отметить, что почасовая оплата труда уже давно и успешно применяется в ряде западных стран. Переход на данную систему позволит Азербайджану приблизиться к общемировым стандартам в области трудовых отношений.

Помимо введения почасовой оплаты труда, предстоящие изменения в Трудовом кодексе коснутся и других аспектов, таких как регулирование труда в удаленном формате и ряд иных вопросов.

Более подробная информация представлена в видеосюжете Xəzər Xəbәr.