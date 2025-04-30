Итальянские парламентарии проинформированы об ASAN xidmət - ФОТО

30 апреля делегация парламента Италии в составе членов группы дружбы Италия-Азербайджан ознакомилась с деятельностью центра ASAN xidmət.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, гостям была предоставлена подробная информация о различных направлениях деятельности агентства, в том числе о центрах ASAN xidmət, созданных по инициативе главы государства, и проектах, реализуемых в направлении социальных инноваций.

Также было подчеркнуто, что Госагентство в 2015 году было удостоено премии ООН в области оказания госуслуг, в 2019 году - специальной премии ООН в области развития госуслуг с применением цифрового управления, а в 2023 году - специальной премии в рамках программы «Совершенство глобального правительства», признав ее «самой передовой государственной службой в мире», также было подчеркнуто успешное внедрение модели ASAN xidmət в различных странах.

Гости высоко оценили деятельность центров ASAN xidmət, отметили, что инновационные новшества произвели на них большое впечатление.

Делегация также ознакомились с деятельностью Центра инкубации и акселерации INNOLAND, юридического лица публичного права ABAD.