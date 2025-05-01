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В Баку женщина жестоко избила мужа

First News Media00:00 - Сегодня
В Баку женщина жестоко избила мужа

В Наримановском районе Баку мужчину избила его собственная жена.

По информации Oxu.Az, инцидент произошел на почве семейного конфликта.

Сеймур Керимов (1973 г.р.) с побоями был госпитализирован в Сабунчинский медицинский центр.

По данному факту в 18-м отделении Наримановского районного управления полиции ведется расследование.

В ответ на запрос Oxu.Az по поводу состояния пострадавшего в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) сообщили, что 29 апреля в 22:30 в Сабунчинский медцентр был госпитализирован мужчина 1973 года рождения.

«У него были диагностированы сотрясение мозга, ушибы брюшной стенки, коленного сустава, грудной клетки, поверхностная травма запястья. Пациенту была оказана необходимая медицинская помощь, его состояние стабильное, по собственному желанию он выписан на амбулаторное лечение», - говорится в сообщении.

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