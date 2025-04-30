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С поддержкой «Azərlotereya» создана новая волейбольная команда – ФОТО

First News Media12:30 - Сегодня
С поддержкой «Azərlotereya» создана новая волейбольная команда – ФОТО

«Azərlotereya» ОАО в рамках своей корпоративной социальной ответственности в очередной раз внесла вклад в развитие спорта.

С помощью компании был создан женский волейбольный клуб «DH Volley». Этот клуб, основанный компанией «DH İdman», примет участие в Высшей лиге Чемпионата Азербайджана и в соревнованиях за Кубок страны в сезоне 2025/2026.

В связи с этим 29 апреля 2025 года состоялась церемония подписания контрактов между руководителем клуба Шерефом Ялчыном и тренерским составом и игроками клуба «DH Volley». В ходе пресс-конференции Шереф Ялчын отметил, что клуб «DH Volley» не только начинает новый сезон, но и вступает в новую эру с сильным и амбициозным составом: «В сезоне 2025 года мы стремимся не только к успехам на местных соревнованиях, но и хотим заявить о себе на международной арене. Для этого мы усилили состав как игроками национальной сборной Азербайджана, так и элитными игроками с европейским опытом. С этими игроками мы уверены, что «DH Volley» станет одним из сильнейших претендентов на чемпионство. Основная цель нашего клуба — внести значительный вклад в развитие волейбола в стране в краткосрочной перспективе и в долгосрочной перспективе превратить «DH Volley» в известный и уважаемый бренд, борющийся на европейской арене». Шереф Ялчын поблагодарил президента Федерации волейбола Азербайджана Шахина Багирова за поддержку в создании клуба.

Главным тренером клуба «DH Volley» является профессиональный волейболист, удостоенный различных наград, Фарид Джалалов. В состав команды входят профессиональные волейболистки: капитан Айнур Иманова, Екатерина Жидкова, Джейран Иманова, Нилуфар Агазада и Разия Алиева.

«Azərlotereya» поддерживает ряд инициатив, направленных на популяризацию спорта среди молодежи, поддержание спортивных клубов и развитие различных видов спорта. Цель — добиться массовости спорта в нашей стране, а также развитие профессионального спорта в таких видах, как футбол, баскетбол и волейбол. Бренд компании «Misli» подписал соглашение о сотрудничестве с Федерацией волейбола Азербайджана в 2024 году с целью поддержки развития азербайджанского волейбола. Создание клуба «DH Volley» направлено на дальнейшее развитие этого сотрудничества.

О клубе «DH Volley»

Главный тренер Фарид Джалалов

Фарид Джалалов был главным тренером мужской национальной сборной Азербайджана в течение 8 лет. Он также тренировал женские волейбольные команды «İqtisadçı» в течение 4 лет. Бывший национальный волейболист, он также был капитаном национальной команды.

  • 2017 – Серебряная медаль на 4-х Исламских играх
  • 2018 – Золотая медаль на Универсиаде тюркского мира
  • 2017/2018 – 1/8 финала Challenge Cup (мужская команда «Локомотив»)
  • 2021/2022 – 1/8 финала Challenge Cup (мужская команда «Муров ВК»)
  • 2016–2023 – последовательные победы в чемпионате страны и кубке в сезонах.

Ассистент тренера Вусал Рустамов

Он был чемпионом Исламских игр в 2018 году. В 2016 году работал тренером. В 2023 году Вусал Рустамов был помощником главного тренера мужской национальной сборной. Наконец, в сезоне 2024/2025 он стал капитаном команды. С командой «Аzərreyl» он стал чемпионом лиги. Женская национальная команда заняла 3-е место на Исламских играх 2022 года.

ИГРОКИ

Айнур Иманова

Айнур, играющая за клуб «Аzərreyl» в течение 10 лет и являвшаяся капитаном команды, стала чемпионкой в сезоне 2024/2025. С 2006 года она выступает за национальную команду, принимала участие в чемпионатах мира FIVB 2006 и 2018 годов, а также в 6 чемпионатах Европы. Кроме того, она является обладателем 9 титулов Кубка Азербайджана и 5 титулов Кубка Лиги.

Катерина Жидкова

Национальная волейболистка, которая 9 лет выступала за азербайджанские клубы. Опытная спортсменка играла за команды Украины, Румынии, Турции, Италии, Венгрии, Индонезии и Вьетнама. В сезоне 2024/2025 была капитаном команды «Абшерон», стала чемпионкой кубка страны и завершила лигу на 2-м месте. Она принимала участие в различных турнирах с национальными сборными, таких как чемпионат мира FIVB, CEV Cup, Исламские игры, CEV Volleyball European League.

Джейран Иманова

Она является обладательницей 4-х титулов чемпионки с волейбольным клубом «Аzərreyl» и вновь стала чемпионкой в сезоне 2024/2025. Джейран играла за национальную команду в течение 6 лет, участвовала в отборочных этапах Чемпионата мира 2014 года и завоевала золотую медаль на Исламских играх 2017 года.

Нилуфар Агазаде

В сезоне 2024/2025 Нилуфар стала чемпионкой с клубом «Azərreyl» и также принимала участие в турнире CEV Challenge Cup. Она выступает за национальную сборную Азербайджана уже два года и принимала участие в чемпионате Европы.

Разия Алиева

Игрок национальной сборной, выступающая уже пять лет, стала чемпионкой лиги за клуб «Аzərreyl» в последние три сезона.

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