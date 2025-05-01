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Эльдар Самедов: «На останках, обнаруженных в массовом захоронении, наблюдаются признаки насилия»

First News Media14:02 - Сегодня
Эльдар Самедов: «На останках, обнаруженных в массовом захоронении, наблюдаются признаки насилия»

На останках тел в массовом захоронении, найденном ранее в Ходжалы, зафиксированы явные признаки насильственной смерти и жестоких пыток.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил замглавы рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

«Несмотря на то, что нормы международного гуманитарного права строго запрещают захват мирных жителей в заложники, эти люди подверглись не только незаконному удержанию, но и зверским пыткам, прежде чем были хладнокровно убиты. После этого их тела были погребены в массовом захоронении», - подчеркнул Эльдар Самедов.

По его словам, характер повреждений на останках не оставляет сомнений в том, что погибшие стали жертвами преднамеренного насилия. «На костях рук, ног и черепах отчетливо видны следы ударов тупыми предметами. Фрагменты одежды указывают на то, что в могиле захоронены тела гражданских лиц, большинство из которых, по оценкам экспертов, составляют женщины», - добавил замглавы рабочей группы.

По его словам, в апреле в ходе раскопок было обнаружено два массовых захоронения. Одно из них расположено вблизи города Шуша, в районе пересечения дорог Шуша–Ханкенди и Шуша–Лачын. Там были найдены останки, предположительно принадлежащие как минимум пяти людям. Поскольку в этом районе велись дорожные работы, останки были извлечены, сообщил Самедов.

По его словам, на 1 мая 2025 года, согласно имеющимся данным, в результате военной агрессии Армении против Азербайджана Государственная комиссия зарегистрировала 3990 граждан в качестве пропавших без вести. «В результате поисковых и идентификационных работ, проведенных в последние годы, удалось установить судьбу 170 человек», — сказал он.

Представитель Комиссии также отметил, что армянская сторона на протяжении многих лет высказывала собственную версию событий, связанных с Ходжалинским геноцидом, утверждая, будто гражданскому населению якобы был предоставлен гуманитарный коридор для выхода из города.

«Однако это массовое захоронение, найденное у дороги, доказывает обратное — никакого коридора не существовало, гражданские лица были преднамеренно убиты и похоронены массово», — заявил он.

Он напомнил, что Азербайджан на протяжении многих лет официально обращался через международные организации к армянской стороне с требованием прояснить судьбу пропавших в ходе Ходжалинского геноцида и в целом в результате армянской агрессии. Однако Армения продолжает скрывать эти факты. Как говорится в народе, «иглу в мешке не утаишь» — сегодняшние находки являются доказательством очередных преступлений, совершенных Арменией».

Он также сообщил, что по состоянию на 1 мая 2025 года, в Государственной комиссии зарегистрировано 210 человек, пропавших без вести в ходе Ходжалинского геноцида. Среди них — 38 детей, 42 военнослужащих и остальные — гражданские лица.

«В феврале 2024 года в самом городе Ходжалы было найдено одно массовое захоронение, а позже — еще одно в районе Галадереси, предположительно связанное с геноцидом. В феврале из захоронения в Ходжалы были извлечены останки 18 человек. Из них 10 уже опознаны и переданы семьям, по остальным идентификационные работы продолжаются», — заключил Самедов.

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