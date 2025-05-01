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Амир Алиев: Обнаруженные в Ходжалы человеческие останки – явное доказательство международных преступлений Армении

First News Media15:36 - Сегодня
Амир Алиев: Обнаруженные в Ходжалы человеческие останки – явное доказательство международных преступлений Армении

«Обнаруженные сегодня в Ходжалы человеческие останки являются явным доказательством международных преступлений, совершенных Арменией».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил сегодня журналистам во время осмотра обнаруженных в Ходжалы человеческих останков председатель Общественного объединения «Центр содействия правам человека», доктор юридических наук Амир Алиев.

Он отметил, что в настоящее время идет судебный процесс, и определенные лица, совершившие эти преступления, предстают перед судом.

«Найденные останки являются еще одним подтверждением совершения этих преступлений. Прежде всего, это преступление агрессии. Азербайджан долгое время подвергался агрессии со стороны Армении. Это международное преступление. Во-вторых, это преступление геноцида, которое уже полностью признано на международном уровне.

Считаю, что идущий сегодня судебный процесс является одним из важных шагов в направлении расследования этих преступлений и наказания виновных. Азербайджанские суды полностью компетентны в этом направлении и профессионально работают над установлением и доказательством преступлений.

В-третьих, необходимо говорить о преступлениях против человечности. Как вы знаете, около 4 тысяч человек пропали без вести. Факты их насильственного исчезновения также квалифицируются в рамках международного права как преступления против человечности».

Председатель НПО заявил, что обнаруженные останки также являются доказательством совершения военных преступлений.

«Эти останки должны пройти экспертизу, так как во многих случаях наблюдаются следы пыток.

Совершение как преступлений против человечности, так и военных преступлений еще более усугубляет ответственность Армении перед международным правом. В настоящее время продолжается судебный процесс над лицами, обвиняемыми в совершении этих преступлений. Это также является частью процесса».

«С другой стороны, сегодня в Армении есть определенные лица, которые уклоняются от ответственности и долгое время занимали различные государственные должности», - добавил он.

«Сегодня предпринимаются шаги по привлечению к ответственности части из них. Что касается остальных, Армения должна сотрудничать посредством экстрадиции и других правовых процедур.

Наконец, это поднимает вопрос о государственной ответственности Армении. Государство несет ответственность перед международным правом за преступления, совершенные им и его представителями. Эта ответственность носит как политический, так и материальный характер.

Политическая ответственность заключается в том, что Армения должна признать совершенные ею преступления и принести извинения перед международным сообществом.

Материальная ответственность включает возмещение причиненного ущерба. Прибыв на эти территории, мы увидели, что инфраструктура, жилые дома полностью разрушены, стерты с лица земли. Государственное имущество, частная собственность и вообще вся экономическая и социальная инфраструктура уничтожены.

Сегодня на этих территориях нет даже минимальных условий для нормальной жизни. Долгое время наше государство тратило значительные средства и усилия на обеспечение вынужденных переселенцев жильем. Это также является частью компенсации, которую должна выплатить Армения.

Кроме того, есть и упущенная выгода. Азербайджанское государство и его народ в течение 30 лет были лишены потенциальных возможностей развития. Были уничтожены имущественные права людей, их будущие возможности. Серьезно разрушено и разграблено культурное наследие.

Эти преступления, все виды преступлений против человечности и военных преступлений, были совершены Арменией и ее представителями. Поэтому эта ответственность будет продолжаться.

Судебный процесс и деятельность Азербайджана по привлечению к ответственности в этом направлении являются большим примером для мировой практики. Как вы знаете, в мире создавались трибуналы и гибридные суды. Азербайджанские суды также полностью компетентны в этом направлении».

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли

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