Президенту Ирана пришлось пересесть на такси из-за разбавленного бензина

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вынужденно пересел в такси из-за того, что автомобили его кортежа заправили разбавленным бензином.

Об этом сообщает иранское издание NasrNews.

По словам специального инспектора президента Мустафы Молави, инцидент произошел о время неофициальной поездки Пезешкиана в Тебриз. На заправке в провинции Казвин три автомобиля президентского кортежа заправили бензином, смешанным с водой, из-за чего те не смогли доехать до конечной точки.

В итоге президент поехал в Тебриз на частном такси.

«Масуд Пезешкиан не предпринял никаких официальных действий в ответ на этот инцидент, а вместо этого отправился в Тебриз на частном такси», - говорится в публикации.