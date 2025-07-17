В России предложили обязательную вакцинацию трудовых мигрантов

Совет при президенте РФ по правам человека собирается обсудить вопрос обязательной вакцинации трудовых мигрантов.

Об этом заявила врач и член СПЧ Ольга Демичева, ее заявление опубликовано в Telegram-канале Совета.

По словам Демичевой. часто инфекции завозятся в страну, и в результате заболевают даже привитые граждане.

«У нас состоялась вот эта вспышка менингококковой инфекции. Завозная вспышка, которую привезли люди, приехавшие на работу в нашу страну. Трудовые мигранты», — заявила она.

Демичева подчеркнула, что в России есть вакцины от менингита, поэтому реализация идеи об обязательной вакцинации допустима. По словам члена СПЧ, отечественный препарат планируется вывести на рынок к 2027 году.