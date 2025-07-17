В Шувалане один человек утонул в море
В поселке Шувалан Хазарского района города Баку в море утонул один человек.
Как сообщает Report, соответствующая информация поступила на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 1 км от ближайшего спасательного пункта на воде, в неконтролируемой зоне.
В связи с информацией к поискам привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.
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