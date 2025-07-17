Израиль и ХАМАС получили от посредников обновленное предложение по перемирию

Катар, Египет и США представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленное предложение по сделке о прекращении огня в секторе Газа и освобождению заложников.

Как передает ТАСС, об этом сообщил портал Axios, ссылаясь на источники.

По их словам, посредники на переговорах полагают, что уступки со стороны Израиля, отраженные в новом предложении, могут способствовать заключению соглашения о перемирии в скором времени. Источники также утверждают, что за последние 10 дней Израилю и ХАМАС удалось преодолеть некоторые разногласия в ходе консультаций в Дохе.