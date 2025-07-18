Трамп позвонил Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе

Президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху по поводу атаки на церковь в Газе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге.

По ее словам, Нетаньяху ответил Трампу, что удары были нанесены по ошибке. "Реакция президента на это событие не была позитивной", - подчеркнула Ливитт.

Отметим, что в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по единственной католической церкви в секторе Газа погибли три человека, девять получили ранения. В армейской пресс-службе сообщили, что танк по ошибке выстрелил в храм.

"Но мы не уверены в этом, они попали непосредственно в церковь", — заявил Латинский патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттист Пиццабалл, его слова приводит Vatican News.