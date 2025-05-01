Баку и Скопье укрепляют двусторонние связи: состоялась встреча глав МИД и первые политические консультации

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных и внешнеторговых дел Северной Македонии Зораном Димитровски.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МИД АР, стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая развитие двусторонних и многосторонних отношений, а также региональные и глобальные вызовы.

Во время переговоров было подчеркнуто значение активизации политического диалога, в частности — в формате регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами. Участники встречи выразили удовлетворение растущей динамикой контактов на высоком уровне между двумя странами.

Обсуждались перспективы углубления экономического сотрудничества, особенно в области энергетики. Северная Македония с удовлетворением отметила факт начала импорта азербайджанского природного газа в страну, а также выразила интерес к сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии.

Важной темой встречи стало развитие гуманитарных связей — в области образования, культуры и туризма. Стороны сошлись во мнении, что межчеловеческие контакты придают дополнительную ценность двусторонним отношениям.

Министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал македонскую делегацию о текущей ситуации в регионе после завершения конфликта, ходе переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также препятствиях, создаваемых армянской стороной. Особо было отмечено, что для подписания мирного соглашения необходимо устранение территориальных претензий, зафиксированных в конституции Армении, и отказ от устаревших механизмов, таких как Минская группа ОБСЕ.

В тот же день в Баку состоялись первые в истории двусторонние политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Северной Македонии. Переговоры прошли под руководством заместителя министра иностранных дел Азербайджана Фариза Рзаева и заместителя главы внешнеполитического и внешнеторгового ведомства Северной Македонии Зорана Димитровски.

Стороны выразили уверенность, что достигнутые договорённости дадут новый импульс развитию партнёрских связей между двумя дружественными государствами.