Кёнуль Бехбудова: Обнаруженные в Ходжалы человеческие останки станут утешением для семей семерых пропавших без вести

«Мой брат Бехбудов Аббас также пропал без вести в Первой Карабахской войне, я потеряла его в 1992 году».

Как сообщает 1news.az, об этом заявила председатель Общественного объединения семей пропавших без вести в Карабахской войне, Кёнуль Бехбудова.

«В то же время сегодня я представляю здесь около 4000 семей пропавших без вести, передаю их горе и боль о членах их семей.

Сегодня мне крайне тяжело наблюдать за обнаружением человеческих останков в Ходжалы. Потому что я тоже потеряла близкого человека. Уже 30 лет я не могу получить никакой информации о его судьбе. Такие же матери, как и я, жены и сестры наших пропавших без вести продолжают переживать эту трагедию каждый день».

Она сообщила, что в общей сложности пропали без вести около четырех тысяч наших граждан.

«Шесть из них пропали без вести во время Отечественной войны 2020 года. К сожалению, судьба этих людей до сих пор неизвестна, и их семьи не получают никакой информации.

Мы, семьи пропавших без вести, долгие годы жили в большой боли и страданиях. Наши матери более 30 лет с надеждой ждут вестей».

К.Бехбудова отметила, что освобождение карабахских земель от оккупации после 28 лет под руководством Верховного главнокомандующего Азербайджанской армии господина Ильхама Алиева в 2020 году вселило в нас большую надежду.

«Потому что наши дорогие, наши близкие пропали без вести на карабахских землях. Мы верили, что после освобождения наших земель начнется поиск наших пропавших без вести. Слава Богу, сегодня во время работ по разминированию и раскопкам начали обнаруживаться массовые захоронения.

Однако сегодня с болью в сердце хочу отметить, что в обнаруженных захоронениях видны следы насилия. Неоспоримым фактом является то, какими пытками, какими мучениями люди лишились жизни.

Уже более 30 лет мы, семьи пропавших без вести, сталкиваемся с нарушением наших прав. В 1999 году согласно Женевским конвенциям семьи лиц, пропавших без вести во время вооруженного конфликта, имеют право получать информацию об их судьбе. Однако это наше право было нарушено. Мы не смогли получить никакой информации о наших близких и до сегодняшнего дня живем с этой болью.

Каждое обнаруженное массовое захоронение, каждая новая находка является для нас утешением. Все меры, правовые и технические процессы, проводимые по указанию Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в этой области, бальзамом ложатся на наши раны.

Сегодня, если не ошибаюсь, обнаружено уже 25-е массовое захоронение. Это станет утешением для семей семерых пропавших без вести, их глаза больше не будут ждать вестей.

Мы верим, что в рамках международного права Армения понесет ответственность за эту агрессию и разрушения, совершенные против Азербайджана, и выплатит Азербайджану компенсацию».

Гафар Агаев

Фото: Надир Ибрагимли