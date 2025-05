МИД Азербайджана поздравил Израиль с Днем независимости.

Об этом говорится в публикации на странице МИД в «X».

«Мы искренне поздравляем Израиль и его народ с Днем независимости!», - говорится в публикации.

Sincere congratulations to Israel and its people on the occasion of #IndependenceDay!



Happy 77th Independence Day, Israel! 🇦🇿🇮🇱@IsraelMFA pic.twitter.com/69rFlTfTx7 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 1, 2025