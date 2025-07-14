Фон дер Ляйен надеется на скорое заключение мира между Азербайджаном и Арменией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен надеется на скорое подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Об этом, как сообщается на сайте Еврокомиссии, она заявила на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Проект мирного договора с Азербайджаном – это переломный момент. Он положит конец десятилетиям вражды. Я надеюсь, что договор будет подписан как можно скорее», - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она отметила, что отношения между Европой и Арменией сейчас теснее, чем когда-либо, добавив, что стороны реализуют «амбициозную Программу партнерства, и наш План устойчивости и роста для Армении стоимостью 270 миллионов евро свидетельствует о глубине приверженности Европы».