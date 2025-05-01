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Делегация парламента Италии посетила Агдам, Ханкенди и Шушу - ФОТО

First News Media21:00 - Сегодня
Делегация парламента Италии посетила Агдам, Ханкенди и Шушу - ФОТО

Делегация парламента Италии в составе членов группы итальяно-азербайджанской дружбы посетила освобожденные от оккупации города Азербайджана – Агдам, Ханкенди и Шушу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сначала итальянские парламентарии ознакомились с комплексом Имарет в городе Агдам.

Одним из историко-архитектурных памятников в Агдамском районе, подвергшихся армянскому вандализму, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Как и другие историко-культурные и религиозные памятники, дворец Панахали хана во время оккупации был осквернен. На территории комплекса Имарет расположены гробницы Панахали хана, Ибрагимхалил хана, его сына и последнего правителя Карабаха Мехтигулу хана, а также могила дочери Мехтигулу хана, выдающейся поэтессы Хуршидбану Натаван. Другие видные представители династии карабахских ханов также захоронены на этом кладбище. После оккупации Агдама кладбище подверглось армянскому вандализму. Были разрушены гробница Ибрагимхалил хана и надгробный памятник Хуршидбану Натаван.

До внимания итальянской делегации было доведено, что после освобождения от оккупации в комплексе Имарет в Агдаме компанией Art Cloud Network (ACN) при участии местных специалистов были проведены реставрационные работы и археологические исследования.

Комплекс Имарет состоит из построек, предназначенных для проведения церемоний, мавзолеев, комплекса для демонстрации карабахских скакунов и центра для приема посетителей. Этот комплекс является одним из важнейших центров культуры и туризма не только Карабаха, но и всего Азербайджана.

Затем итальянские парламентарии прибыли в город Ханкенди. На площади Победы гостям была предоставлена информация о проводимых в городе работах. Делегация также посетила Карабахский университет.

В рамках визита в Карабах члены парламентской группы итальяно-азербайджанской дружбы также посетили город Шуша — один из исторических и культурных центров Азербайджана. На главной площади города, где находятся восстановленные скульптуры Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, делегации была предоставлена информация об истории города, ситуации в период оккупации и о текущих восстановительных работах. Отмечалось, что за почти 30 лет оккупации исторические здания, мечети и памятники в Шуше подверглись армянскому вандализму. После освобождения города начались масштабные строительно-восстановительные работы. Наряду с созданием инфраструктуры, ведутся работы по возвращению подлинного исторического облика города Шуша и восстановлению памятников истории и культуры.

В завершение визита гости побывали на равнине Джыдыр дюзю, откуда полюбовались живописными пейзажами.

Гостей сопровождал депутат Милли Меджлиса Азер Керимли.

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