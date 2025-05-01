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В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины в связи с БПЛА

First News Media12:20 - Сегодня
В Азербайджане устанавливаются новые госпошлины в связи с БПЛА

Милли Меджлис утвердил законопроект о расширении перечня услуг и юридических действий, облагаемых государственной пошлиной, в сфере гражданской авиации.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем пленарном заседании парламента был обсужден законопроект о внесении изменений в закон «О государственной пошлине» в связи с исполнением закона «Об авиации».

Согласно документу, предусмотрена пошлина в размере 15 манатов за выдачу сертификата эксплуатанта оператора беспилотных летательных аппаратов, 15 манатов за выдачу свидетельств, удостоверений или сертификатов авиационному персоналу.

В законопроекте также отмечается, что будет взиматься государственная пошлина в размере 10 манатов за выдачу регистрационного сертификата беспилотным летательным аппаратам, разрешения на эксплуатацию операторам беспилотных летательных аппаратов, свидетельства дистанционного пилота (оператора), разрешения клубам или ассоциациям моделей беспилотных летательных аппаратов.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в одном чтении.

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