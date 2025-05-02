Рамид Намазов: Хакерские атаки на информационные ресурсы Азербайджана поддерживались с IP-адресов внутри страны

Предварительный анализ хакерской атаки на информационные ресурсы, входящие в «Global Media Group», показывает, что внутренняя инфраструктура была заражена вредоносным программным обеспечением, а центральная система управления полностью захвачена.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам Рамид Намазов во время обсуждения на тему «Кибератаки на медиа-ресурсы Азербайджана».

Он отметил, что в результате атаки был захвачен компьютер, принадлежащий системному администратору, получен доступ к серверу, где хранились резервные копии всех интернет-ресурсов.

«После этого атакующие вмешались в работу других медиа-ресурсов. В результате веб-сервера и резервные копии были удалены, медиа-ресурсы уничтожены, доступ к инфраструктуре ограничен», - сказал Намазов.

По его словам, профильными структурами были незамедлительно предприняты необходимые шаги для обеспечения кибербезопасности подвергшихся атаке медиа-ресурсов.

«После оказания необходимой поддержки, наблюдались попытки кибератак на восстановленные интернет-информационные ресурсы, но они были предотвращены.

Были определены IP-адреса (интернет-протоколы) и домены, использованные во время атаки, включая все связи группы. Нужно отметить, что атаки получали поддержку и с внутренних IP-адресов. Было установлено, что некоторые лица, участвовавшие в кибератаке, находились на территории нашей страны, даже было определено, в каком отеле они проживали. Речь идет об иностранцах. Это показывает, что данный случай не является обычной кибератакой», - отметил Намазов.