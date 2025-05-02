В Сумгайыте состоялась акция по посадке деревьев - ФОТО

В рамках «Года Конституции и Суверенитета» в городе Сумгайыт прошла акция по посадке деревьев на территории Сумгайытского бульвара.

В акции приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева.

В рамках кампании было посажено около 150 деревьев. В акции также приняли участие волонтеры Asan Xidmət.

Данная инициатива, способствующая улучшению экологической среды города, расширению озеленительных полос и созданию здоровой среды для будущих поколений, является одним из важных направлений устойчивой реализации экологических проектов в Сумгайыте и стратегии развития города. В рамках этого в городе регулярно проводятся мероприятия по озеленению, ведется системная работа по посадке различных видов деревьев и защите экосистемы.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и руководитель Баку Медиа Центра Арзу Алиева также ознакомились с домом, строящимся для гази Отечественной войны, инвалида первой группы Азизова Равана. Встреча запомнилась приятными впечатлениями.

Источник: АЗЕРТАДЖ