Азербайджан представлен на Стамбульском саммите по природным ресурсам

Сегодня в Турции начинает свою работу Стамбульский саммит по природным ресурсам (Istanbul Natural Resources Summit - INRES 2025).

Саммит организован медиахолдингом Turkuvaz Medya под патронатом президента Турции.

Он пройдет в Конгресс-центре Lütfi Kırdar.

Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган выступит на саммите с речью.

В рамках мероприятия состоятся 4 сессии, в ходе которых будут обсуждаться развивающаяся глобальная и региональная динамика в области энергетической и ресурсной безопасности, углеводороды в контексте энергетического перехода, модели финансирования и инвестиционные стратегии в эпоху трансформации, а также критически важные полезные ископаемые, вновь ставшие актуальными из-за тарифных войн в мире.

Саммит, модератором которого выступит министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, будет включать пленарные заседания высокого уровня, тематические панельные дискуссии под руководством экспертов и интерактивные круглые столы. Участники также получат эксклюзивные возможности для налаживания контактов как с традиционными, так и с новыми заинтересованными сторонами.

В работе саммита INRES 2025 примут участие министры энергетики из 9 стран:

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков

Заместитель премьер-министра и министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани Аль-Савад

Министр нефти и газа Ливии Халифа Абдулсадек

Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету

Министр шахт Нигера Усман Абарчи

Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа

Министр нефти и минеральных ресурсов Сомали Дахир Шире Мохамед

Министр энергетики Сирийской Арабской Республики Мухаммед аль-Башир

Источник: AHaber