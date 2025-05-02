Азербайджан представлен на Стамбульском саммите по природным ресурсам
Сегодня в Турции начинает свою работу Стамбульский саммит по природным ресурсам (Istanbul Natural Resources Summit - INRES 2025).
Саммит организован медиахолдингом Turkuvaz Medya под патронатом президента Турции.
Он пройдет в Конгресс-центре Lütfi Kırdar.
Ожидается, что президент Реджеп Тайип Эрдоган выступит на саммите с речью.
В рамках мероприятия состоятся 4 сессии, в ходе которых будут обсуждаться развивающаяся глобальная и региональная динамика в области энергетической и ресурсной безопасности, углеводороды в контексте энергетического перехода, модели финансирования и инвестиционные стратегии в эпоху трансформации, а также критически важные полезные ископаемые, вновь ставшие актуальными из-за тарифных войн в мире.
Саммит, модератором которого выступит министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, будет включать пленарные заседания высокого уровня, тематические панельные дискуссии под руководством экспертов и интерактивные круглые столы. Участники также получат эксклюзивные возможности для налаживания контактов как с традиционными, так и с новыми заинтересованными сторонами.
В работе саммита INRES 2025 примут участие министры энергетики из 9 стран:
- Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов
- Министр энергетики Болгарии Жечо Станков
- Заместитель премьер-министра и министр нефти Ирака Хайян Абдул Гани Аль-Савад
- Министр нефти и газа Ливии Халифа Абдулсадек
- Министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету
- Министр шахт Нигера Усман Абарчи
- Министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа
- Министр нефти и минеральных ресурсов Сомали Дахир Шире Мохамед
- Министр энергетики Сирийской Арабской Республики Мухаммед аль-Башир
Источник: AHaber