В Баку состоялся концерт «Узеир Гаджибейли и музыкальное наследие» - ФОТО

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием «Узеир Гаджибейли и музыкальное наследие», посвященный 140-летию Узеира Гаджибейли и организованный совместно Министерством науки и образования и Министерством культуры.

Целью мероприятия является ознакомление молодого поколения с положением великого композитора азербайджанского народа, основоположника современного азербайджанского профессионального музыкального искусства и национальной оперы, выдающегося музыковеда, публициста, драматурга Узеира Гаджибейли в истории мировой музыки, его бесценным вкладом в развитие нашей музыкальной культуры, сохранение и дальнейшее развитие этого культурного наследия.

В мероприятии приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, депутат Мехрибан Велиева, известные представители культуры и искусства и другие официальные лица. В концертном мероприятии в качестве зрителей также приняли участие более 400 студентов высших учебных заведений, действующих в стране.