У главного вокзала в Праге столкнулись два поезда, ранения получили несколько десятков пассажиров.

Движение в направлении Либени остановлено, на месте работают все службы экстренного реагирования, сообщила полиция.

Пожарные подчёркивают, что авария не является разрушительной. Идёт эвакуация, пострадавших уже вывели, рассказал представитель Управления железнодорожной инфраструктуры (Správa železnic) по чрезвычайным ситуациям Мартин Кавка. Подробности о состоянии пострадавших, по его словам, сообщат медики.

Спасательная операция только началась, а устранение последствий аварии займёт несколько часов. Подробности уточняются.

Источник: Around Prague