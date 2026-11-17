Вице-премьер Грузии, министр экономики Мариам Квривишвили прибывает с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках программы пребывания запланированы ее встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром страны Али Асадовым, сообщает Sputnik Грузия.

Ожидается, что в ходе предстоящих переговоров стороны подробно обсудят актуальные вопросы двустороннего экономического и энергетического сотрудничества, ход реализации текущих и перспективы запуска новых совместных проектов, а также дальнейшие шаги по углублению стратегического партнерства между Баку и Тбилиси.