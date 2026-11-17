Пресечен ввоз в страну крупной партии наркотических средств.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), на служебной территории пограничных отрядов «Горадиз» и «Лянкяран» Пограничных войск была пресечена контрабанда из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику наркотических средств общей весом 49 килограммов 950 граммов и 3000 таблеток психотропного действия.

В частности, в результате проведенных пограничного поиска и оперативных мероприятий на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» (в двух случаях) было обнаружено и изъято из незаконного оборота 39 килограммов 700 граммов наркотических средств и 3000 таблеток психотропного состава «Метадон М-40», а на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран» - 10 килограммов 250 граммов наркотических средств.

По данным фактам оперативно-следственные мероприятия продолжаются.