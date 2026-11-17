Президент Ирана Масуд Пезешкиан подверг критике недостатки в государственном управлении, ненадлежащее исполнение законов и экономическую коррупцию в стране.

Он заявил, что эти проблемы вызывают недовольство среди граждан, передает телеграм-канал Azad Iran.

Пезешкиан подчеркнул, что главная задача правительства заключается в том, чтобы помогать решать проблемы людей, обеспечивать их безопасность, здоровье и средства к существованию.

«Мы стоим на страже жизни и благосостояния людей и должны защищать их права. К сожалению, сегодня из-за недостатков в управлении и неправильного применения законов мы сталкиваемся со множеством проблем», — заявил президент Ирана.

По его словам, законопослушные граждане недовольны нарушениями закона, экономическими привилегиями, несправедливым обогащением, проявлениями коррупции и ценами на аренду жилья.