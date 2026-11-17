На автомагистрали Баку-Газах дорожная полиция помогла иностранному водителю грузовика, у которого ухудшилось состояние здоровья.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Главное государственное управление дорожной полиции.

Сообщается, что сотрудники полка Дорожно-патрульной службы (ДПС), несшие службу на стационарном посту, расположенном на автомагистрали, заметили приближающийся грузовой автомобиль, который двигался на медленной скорости и зигзагообразно, после чего остановили транспортное средство. Находившийся за рулем иностранный водитель в ходе предварительной беседы сообщил, что его самочувствие резко ухудшилось, он упал и из-за сильной слабости не в состоянии управлять автомобилем.

Водителю незамедлительно была оказана первая медицинская помощь, на место вызвана бригада скорой помощи. Водитель, чье состояние нормализовалось, выразил благодарность сотрудникам полиции.

Учитывая участившиеся в последнее время подобные случаи, ГГДП попросила водителей с серьезными проблемами со здоровьем не садиться за руль и не подвергать опасности свою жизнь и жизни других участников дорожного движения.