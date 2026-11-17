Бельгия, несмотря на бюджетный кризис, в результате которого правительство находится на границе коллапса, будет наращивать военные расходы и готовиться к военному конфликту с Россией, хотя пока к нему не готова.

Об этом заявил начальник Генштаба Бельгии генерал Фредерик Вансина в интервью телеканалу RTL.

В ответ на вопрос ведущего, готова ли Бельгия участвовать в войне с Россией, генерал заявил: "Нет, но военные быстро готовятся". По его словам, неготовность бельгийской армии к конфликту стала результатом "35 лет недостаточных инвестиций в оборону".

Вансина утверждал, что к 2035 году Бельгия и европейские страны НАТО будут готовы к самостоятельному ведению войны с Россией без опоры на США при условии, что бюджетные расходы на оборону будут продолжать расти.

Бельгийские военные не в первый раз оглашают требование о необходимости повышать расходы на оборону. Кампания началась с приходом к власти фламандских националистов из "Нового фламандского альянса" Барта Де Вевера в прошлом году. Главным участником этой кампании является правая рука Де Вевера - министр обороны Тео Франкен.

Источник: ТАСС