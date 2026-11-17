Жена бывшего министра обороны Армении Сейрана Оганяна Рузанна Хачатрян оказалась фигуранткой уголовного дела о сокрытии имущества в особо крупном размере.

Предварительное следствие завершено, материалы направлены в Антикоррупционный суд.

Как сообщает «Этк», речь идет о недвижимости в квартале Ваагни, сведения о которой, согласно обвинению, не были включены в годовую декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2025 год.

Хачатрян предъявлено обвинение по части 2 статьи 444 Уголовного кодекса Армении. Ей вменяется непредставление обязательных сведений в Комиссию по предотвращению коррупции. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

Дело рассматривалось в Антикоррупционном комитете и 16 ноября 2026 года было передано в Антикоррупционный суд. Материалы распределены судье Саркису Петросяну.

Особого внимания заслуживает тот факт, что речь идет о супруге Сейрана Оганяна — бывшего главы оборонного ведомства Армении и одной из заметных фигур политической оппозиции. На фоне громких политических заявлений о «борьбе за законность и государственные интересы» история с незадекларированной недвижимостью в элитном квартале ставит вполне закономерные вопросы о прозрачности имущественного положения семей бывших представителей высшего политического руководства страны, которые ныне находятся в оппозиции.

По данным Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Армении, против самого Сейрана Оганяна инициирован ряд уголовных производств, касающихся периода его руководства военным ведомством и Генеральным штабом.

В частности, Оганян проходит обвиняемым по переквалифицированному в 2024–2025 годах делу о событиях 1–2 марта 2008 года (превышение должностных полномочий при вовлечении армии в разгон протестов в Ереване).

Кроме того, прокуратура предъявила ему обвинения в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении властью при отчуждении государственного имущества, включая продажу «Дзора ГЭС» по заниженной цене, а также в самовольном захвате земли на территории национального парка «Севан» и строительстве там особняка с последующей легализацией через фиктивный конкурс. В сентябре 2026 года Следственный комитет также направил в суд дело о злоупотреблении полномочиями при внеочередном распределении служебного жилья военнослужащему в 2008 году.