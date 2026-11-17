В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления оперативных и следственных мероприятий Бакинского главного таможенного управления, было выявлено и изъято из незаконного оборота значительное количество пиротехнических средств.

Как сообщает 1news.az, об этом передает Государственный таможенный комитет.

В ходе мероприятий, осуществленных на территории Гарадагского района города Баку, в легковом автомобиле, управляемом гражданином Азербайджанской Республики, в 7 картонных коробках было обнаружено 576 единиц пиротехнических средств двух наименований.

По данному факту ведется расследование.