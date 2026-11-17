Если еще совсем недавно родители выражали возмущение необходимостью регистрировать детей в системе my.gov, то сегодня появился новый повод для недовольства.

В редакцию 1news.az обратилась читательница, которая рассказала о претензиях родителей к работе образовательной платформы «Цифровая школа». По ее словам, родителей оперативно подключают к новым цифровым системам и требуют своевременно выполнять все необходимые процедуры, однако недостатки в работе самой платформы остаются без должного внимания.

«Я, как и многие другие родители, не могу понять, почему на действующей платформе «Цифровая школа» не отображаются оценки учеников, домашние задания и другая важная информация», - пишет читательница.

По ее словам, во многих школах платформа функционирует ненадлежащим образом, а информация обновляется нерегулярно: «Такая ситуация закономерно вызывает у нас родителей вопросы: если школы не размещают на платформе оценки и домашние задания детей, каким образом родители должны отслеживать их успеваемость и учебный процесс? Насколько оправданно требовать от родителей подключения к цифровым системам, если сами образовательные учреждения не используют эти платформы в полной мере? Неужели цифровизация сводится исключительно к обязанностям, возложенным на родителей, или школы также должны нести ответственность за ее полноценное внедрение?»

В связи с этим вопросом редакция 1news.az обратилась к эксперту по вопросам образования Эльмину Нури.

Эксперт считает, что к этой проблеме следует подходить не только с точки зрения работоспособности цифровых платформ, но и в контексте взаимоотношений между родителями и школой.

По словам эксперта, в отношениях родитель-школа, которые являются одной из ключевых сторон «образовательного треугольника», существуют серьезные пробелы. Активность родителей в учебном процессе в основном ограничивается начальными классами. В частности, в I–IV классах родители строго контролируют учебу ребенка и тесно сотрудничают с учителем.

Однако после завершения этапа начального образования эта функция контроля и поддержки в большинстве случаев значительно ослабевает. Эльмин Нури отметил, что снижение интереса родителей к образованию проявляется и в процессе цифровизации. По его мнению, ослабление родительского контроля в старших классах наблюдается и в отношении использования электронных платформ. Несмотря на требования со стороны школ, вовлеченность родителей в этот процесс далеко не всегда находится на должном уровне.

Эксперт также привлек внимание к другой стороне вопроса. Он заявил, что в условиях, когда от родителей требуют цифровизации, следует изучить и то, насколько сами школы вовлечены в этот процесс. По его словам, необходимо отдельно мониторить, какие возможности предоставляет платформа «Цифровая школа», и в какой степени работоспособны функции, предназначенные для родителей, учителей и учеников.

Эльмин Нури считает, что нерегулярное отражение на платформе оценок, домашних заданий и прочей информации негативно влияет на возможность родителей следить за учебным процессом. Платформа в первую очередь должна устранить собственные технические и организационные пробелы и укрепить связь между школой и родителями. Только после этого можно ожидать от родителей более активного участия.

Эксперт подчеркнул, что для усиления родительского контроля и в старших классах необходимо расширить цифровую доступность, оценить адаптацию учителей к системе и технические возможности школ. В то же время соответствующие государственные структуры и исследовательские центры должны регулярно публиковать отчеты о текущем состоянии, использовании и эффективности платформ.

Отметим, что по данному вопросу мы направили запрос в Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Ответ ведомства на наш запрос будет добавлен в материал после его получения.

Послесловие…

Безусловно, вовлечение учеников и родителей в электронные платформы, а также перевод образовательных данных в цифровую среду являются важнейшими шагами на пути модернизации системы образования.

Однако процессы цифровизации не должны ограничиваться исключительно формальным подключением семей к новым сервисам. Ключевым условием успешной реформы должно стать обеспечение полноценного функционирования платформ, своевременное обновление информации и ответственное отношение самих школ к их использованию. Только при двусторонней и слаженной работе цифровые инструменты смогут принести реальную пользу учебному процессу.

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