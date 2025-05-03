В Абшеронском районе проведена операция, задержаны 10 разыскиваемых лиц
В Абшеронском районе в рамках операций против незаконного оборота наркотиков выявлены три факта правонарушений.
Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел.
Задержаны 10 человек, находившиеся в розыске за преступления против собственности и по другим основаниям.
По горячим следам раскрыто 6 преступлений.
Выявлены лица, занимавшиеся незаконной уличной торговлей, бродяжничеством, попрошайничеством и ведущие асоциальный образ жизни. Также выявлено 23 случая мелкого хулиганства.
В результате профилактических мероприятий граждане добровольно сдали в полицию 21 единицу оружия и боеприпасов.
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