Реджеп Тайип Эрдоган: Народ турецкого Кипра - неотъемлемая часть тюркского мира

Попытки игнорирования прав и интересов турок-киприотов, будут неизменно наталкиваться на неприятие усиливающейся Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими турецкого лидера на фестиваль «ТЕХНОФЕСТ-2025» в Лефкоше.

Он отметил, что в контексте окончательного урегулирования кипрского вопроса, Анкара придерживается принципа «двух суверенных и независимых государств».

По его словам, Турция выступает с конструктивным подходом в отношении налаживания контактов между турецкой и греческой частями Кипра, в том числе, в свете решений неформальной встречи по Кипру, состоявшейся 17-18 марта 2025 года под эгидой ООН в Женеве.

«Мы искренне желаем долгосрочного и реального урегулирования противоречий. Настало время всем сторонам принять реалии и факт наличия двух государств на Кипре», - подчеркнул политик, заверив, что Анкара была и будет рядом с Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК).

Он назвал народ турецкого Кипра неотъемлемой частью тюркского мира. «Рано или поздно ТРСК при поддержке Турции займет достойное место на мировой арене», - сказал Реджеп Тайип Эрдоган, призвав греческую сторону «вынести уроки из истории и не пытаться делать ставку на преступные организации».

«Решительно осуждаем любые шаги, угрожающие миру и будущему новых поколений жителей Кипра. Заявления и действия, нагнетающие ситуацию на острове, должны оставить место конструктивному подходу. Мы не допустим повторения трагических страниц истории. Турция и ТРСК уже ни те, что прежде. Меняется также глобальная ситуация. Греческая сторона должна учесть все это», - сказал турецкий лидер, напомнив о правах Анкары как одного из гарантов ситуации на Кипре.

Глава турецкого государства также пожелал успехов организаторам и участникам «ТЕХНОФЕСТ-2025», указав, что в нынешнем фестивале приняли участие более 50 тыс. человек из 22 стран мира.