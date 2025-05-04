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В Баку прошло панельное заседание на тему «Единство языка, мысли и действия - будущее тюркского мира» - ФОТО

First News Media09:40 - Сегодня
В Баку прошло панельное заседание на тему «Единство языка, мысли и действия - будущее тюркского мира» - ФОТО

В Баку прошло панельное заседание на тему «Единство языка, мысли и действия – будущее тюркского мира», организованное Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в посвященном 3 мая – Дню тюркизма мероприятии, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева, приняли участие представители стран-членов и наблюдателей Организации тюркских государств (ОТГ).

Мероприятие было организовано с целью обсуждения общих ценностей и будущих направлений развития тюркского мира.

Панельное заседание началось с исполнения государственных гимнов Азербайджанской и Турецкой Республик и почтения светлой памяти шехидов обеих стран.

Затем был показан видеоролик, отражающий общие ценности тюркского мира.

Выступивший советник по связям со СМИ посольства Турции в Азербайджане Альптекин Джихангир Ишбилир отметил, что до панельного заседания состоялись два круглых стола с участием общественных деятелей и представителей СМИ из Турции и Азербайджана.

Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Айгюн Алиева отметила, что тюркский мир объединяет не только общая история, но и общие нравственные ценности: «Каждая тюркская земля для нас дорога, как дыхание матери, с которой мы разделяем одну судьбу. Хотя время от времени пытались разлучить друг с другом тюркские народы, они сумели преодолеть все испытания истории. Потому что мы — нация, которая пишет историю и мечом, и пером, и сердцем. Отрадно, что сегодня тюркский мир — это уже не мечта, а реальность, историческая миссия. Это священное наследие, которое мы должны передать будущим поколениям. Каждый из нас должен сберечь это наследие и сохранить наши культуру, язык, традиции, единство и силу».

Посол Турции в нашей стране Бирол Акгюн заявил, что Организация тюркских государств (ОТГ) — это не просто региональная платформа, но и объединение, способствующее солидарности, сотрудничеству и единству в международном сообществе.

«Мы работаем над совместным сотрудничеством в сферах политической солидарности, энергетической безопасности, науки и культурной дипломатии. Мы стремимся создать регион, где будут царить мир и взаимное доверие. Крайне важно разрабатывать совместные стратегии, программы и проекты, от науки и технологий до энергетического сотрудничества, и мы это поддерживаем. Углубление деятельности в сфере культурной дипломатии приведет к формированию положительного имиджа тюрков не только в тюркском мире, но и в международном сообществе», - отметил Б. Акгюн.

Глава Управления коммуникаций Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, принявший участие в заседании в видеоформате, заявил о чрезвычайной значимости панельного заседания, организованного для обмена мнениями об общем будущем тюркского мира и выразил надежду, что оно будет полезным.

Он также сказал: «Организация тюркских государств стала одной из сильнейших структур сотрудничества в нашем регионе, объединяющей тюркский мир в политической, экономической, культурной и социальной сферах. Турция с самого начала прилагает большие усилия для дальнейшего укрепления этой структуры и ее продвижения на основе общих ценностей.

Лозунг «Единство языка, мысли и действия», выдвинутый покойным Исмаилом Гаспралы, был девизом тюркского мира от прошлого до настоящего времени.

«Единство языка»: это означает укрепление нашего общения и взаимопонимания, а также сохранение ценностей, которые общий язык несет из поколения в поколение.

«Единство мысли»: это означает формирование общего видения тюркского мира с общим стратегическим мышлением перед лицом глобальных испытаний и вызовов.

«Единство действия»: наша цель — двигаться вперед с конкретными проектами во всех областях: от экономического развития до образовательных реформ, от цифровой трансформации до развития знаний и навыков молодежи.

Как страны тюркского мира, мы несем ответственность за то, чтобы сегодня возвысить наше сотрудничество на еще более высокий уровень, используя силу, которую мы черпаем из нашей богатой истории и культуры. Осознавая эту ответственность, я надеюсь, что наше панельное заседание станет источником вдохновения, которое не только обогатит наши интеллектуальные знания, но и позволит нам двигаться вперед конкретными шагами. Я хотел бы выразить свою благодарность уважаемым участникам встречи, которую мы провели в Баку, одном из древних центров тюркского мира, а также моим уважаемым коллегам, которые внесли свой вклад в организацию мероприятия. Я надеюсь, что эта встреча будет полезна для будущего и процветания тюркской нации и тюркского мира».

Представители стран-членов и наблюдателей ОТГ, участвовавшие в панельном заседании, обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества между странами тюркского мира и выдвинули предложения по углублению отношений.

По окончании панельного заседания состоялась художественная часть мероприятия.

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