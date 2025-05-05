«Предотвратим наезды вместе!» МВД обратилось к участникам дорожного движения - ВИДЕО

Центр интеллектуального управления транспортом МВД призывает участников дорожного движения вместе предотвращать случаи наездов на пешеходов.

В сообщении отмечается, что ДТП, случившиеся вследствие несоблюдения некоторыми водителями и пешеходами правил дорожного движения, их невнимательности, зачастую заканчиваются травмами или даже гибелью людей: «Проводимая просветительская работа и практические меры приносят результаты – число подобных инцидентов уменьшается, но несмотря на это, некоторые пешеходы продолжают игнорировать переходы, не обращают внимания на требования регулировщиков и безответственно относятся к собственной безопасности на дороге».

В то же время наблюдения показывают, что иногда и некоторые водители не уступают дорогу на «зебре», пешеходы вынуждены подолгу ждать, чтобы перейти дорогу на переходе.

«Чтобы избежать подобных происшествий, каждый из нас должен осознавать свою ответственность и строго соблюдать правила дорожного движения. Водители, приближаясь к пешеходным переходам, обязаны снижать скорость и уступать дорогу пешеходам. В свою очередь, пешеходы должны пересекать проезжую часть только по переходам, внимательно следить за сигналами светофора и убеждаться в своей безопасности перед тем, как начать движение», - отмечается в сообщении.