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Армия Израиля призвала жителей Саны покинуть район аэропорта

First News Media16:19 - Сегодня
Армия Израиля призвала жителей Саны покинуть район аэропорта

Израильская армия впервые призвала жителей йеменской столицы Саны, которую контролируют хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах», эвакуироваться из района международного аэропорта.

Официальный представитель армии Израиля Авихай Эдри разместил в X предупреждение на арабском языке, которое сопровождается спутниковым снимком аэропорта, отмеченного красным цветом. После таких уведомлений, которые израильская армия выпускала для жителей Ливана и сектора Газа, указанные районы подвергались авиаударам.

Источник: ТАСС

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