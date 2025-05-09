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80 лет памяти и славы: Азербайджан отмечает День Победы над фашизмом

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
80 лет памяти и славы: Азербайджан отмечает День Победы над фашизмом

Азербайджан сегодня празднует 80-ю годовщину Победы над фашизмом.

Роль Азербайджана в Победе над фашизмом неоценима. Более 680 тысяч мобилизованных, среди них 40 тысяч добровольцев и более 10 тысяч женщин, более 400 тысяч кавалеров высоких военных наград, 10 Героев Советского Союза, в том числе посмертно, и… более 300 тысяч погибших или пропавших без вести – такова почетная боевая история выходцев из Азербайджана во Второй Мировой войне.

В те годы буквально каждый пятый житель Азербайджана сражался с оружием в руках. На территории республики были организованы 87 истребительных батальонов, 1 124 отряда самообороны и 15-тысячный отряд ПВО, сформированы пять национальных стрелковых дивизий, с боями прошедших от предгорий Кавказа до Восточной Европы. Многие из наших героических соотечественников дошли до Берлина - именно бойцы 16-й Азербайджанской стрелковой дивизии 2 мая 1945 года водрузили знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Сыны Азербайджана героически сражалась в партизанских отрядах, в Движении сопротивления. В частности, в странах Западной Европы в Движении сопротивления участвовали более 3 тысяч азербайджанцев.

Велик подвиг азербайджанских тружеников тыла. На заводах Баку производились ракеты «Катюша», пулемет «Шнакин», истребители «Як-3». В Гяндже (в то время Кировабад) действовал крупный авиаремонтный завод, было отремонтировано и отправлено на фронт 782 самолета различных типов, а также свыше 1 550 авиадвигателей и других запчастей.

В годы Второй мировой войны Азербайджан стал главной нефтяной опорой Советского Союза: более 70% всей нефти и нефтепродуктов, поступавших на фронт, производились в нашей стране. За четыре года азербайджанские нефтяники дали стране 75 миллионов тонн нефти и 22 миллиона тонн бензина. Это означало, что четыре из пяти самолетов, танков и автомашин на фронте были заправлены топливом, выработанным на бакинских нефтеперерабатывающих заводах.

Сегодня, в День Победы над фашизмом, мы с глубокой благодарностью чтим память героических сынов и дочерей Азербайджана, которые приближали ее своей отвагой, самоотверженностью и мужеством. Именно поэтому человечество обязано не допустить повторения тех трагических страниц истории.

С Днем Победы, Азербайджан!

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