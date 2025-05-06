«Скорость, энергия, вкус — с Xırdalan 0.0 на Бакинском марафоне!» - ФОТО

Безалкогольное пиво Xırdalan 0.0, произведенное из выращенного в Азербайджане ячменя с применением передовых технологий Carlsberg Group, вновь стало одним из главных партнеров Бакинского марафона, прошедшего 4 мая по инициативе Фонда Гейдара Алиева.

Бакинский марафон, прошедший в восьмой раз под лозунгом «Победи ветер», был организован с целью популяризации здорового образа жизни. Старт и финиш традиционно располагались на Площади Государственного флага. Мероприятие запомнилось высоким уровнем вовлеченности и числом участников.

На этот раз легендарный вкус Xırdalan был представлен полностью безалкогольной версией — Xırdalan 0.0, которая обеспечила марафонцам освежающую поддержку на протяжении всей дистанции. Команда Xırdalan 0.0 также приняла участие в забеге, собрав более 100 участников.

Мужчины и женщины боролись за призовые места:

1-е место — 3 000 AZN;

2-е место — 2 000 AZN;

3-е место — 1 000 AZN,

а также за медали, сертификаты и ценные подарки.

Отметим, что Xırdalan 0.0 — это пастеризованное светлое безалкогольное пиво, не содержащее консервантов. Оно отличается насыщенным ароматом и изысканным вкусом, полученным благодаря высококачественным дрожжам. Уже сегодня Xırdalan 0.0 пользуется популярностью среди потребителей.

«Мы гордимся тем, что вновь стали партнером впечатляющего Бакинского марафона, объединившего тысячи людей. Представленный в прошлом году Xırdalan 0.0 является первым локально произведенным безалкогольным пивом, произведенным в Азербайджане. Xırdalan 0.0 дает участникам возможность насладиться освежающим вкусом настоящего пива, оставаясь в гармонии со здоровым образом жизни.

Сегодня я сам в третий раз бегу этот марафон и с нетерпением жду финиша, где нас будет ждать холодный Xırdalan 0.0!», - отметил генеральный директор Carlsberg Азербайджан Алиус Антулис.

О компании

Пивоваренный завод Carlsberg Azerbaijan расположен в городе Хырдалан, в 10 километрах от столицы Азербайджана. Производственная мощность завода составляет 8 млн декалитров в год. В компании работают около 250 человек, и создано более 3000 рабочих мест в смежных областях (поставщики, розничная торговля, гостиничный и ресторанный секторы). Общая сумма инвестиций компании в развитие завода составляет около 75 миллионов манатов. В портфель компании входят такие известные бренды, как Xırdalan, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg Blanc 1664, Afsana.

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