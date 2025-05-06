Фактическая погода: В Шахдаге – снегопад, в Гядабее - град

В большинстве районов Азербайджана сохраняется дождливая погода.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в Нахчыване, Шахбузе, Гёйгёле, Дашкесане, Агдаме, Лачине, Шуше, Кяльбаджаре, Ханкенди, Губадлы, Физули, Ходжалы, Гахе, Шеки, Огузе, Габале, Исмаиллы, Шамахе, Губе, Гусаре, Грызе, Халтане, Шабране, Балакене, Хыналыге, Алтыагадже, Загатале, Тертере, Барде, Мингячевире, Гёйчае, Зардабе, Кюрдамире, Гаджигабуле, Имишли, Сабирабаде, Лянкяране и Астаре местами наблюдаются грозы и ливни.

В Шахдаге зафиксирован снегопад, в Гядабее выпал град диаметром 4 мм.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 22 градуса тепла, Аране - 23, Нахчыванской АР - 20, горных районах - до 13 градусов тепла.

Ожидается, что наблюдаемые на территории страны дожди постепенно прекратятся с полудня 7 мая, а 8 мая в большинстве районов будет преимущественно без осадков.

Фаига Мамедова